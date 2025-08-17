Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 8:4 (4:2) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Duell mit der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vom Platz.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

Spielstand 1:1. Das JSGer Team legte weiter vor und errang einen Vorsprung. Clayton Stechhahn schoss und traf in Minute 20 ein weiteres Mal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Junias Gustav Borchers versenkte den Ball in Spielminute 21. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Danial Mohamadi versenkte den Ball in Spielminute 62. Eine echte Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein schoss und traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Welz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Oscherslebener aber nicht mehr wettmachen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – L. P. Koch, C. Stechhahn (40. Asemerom), Deunert (62. Michaelis), Beck, Freystein, Wypior (23. T. N. Koch), Buchold, C. Stechhahn (23. Hahne), Schulz, Dübner (23. Turk)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Mohamadi (66. Rengou), Herbst, Neumann, Welz, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Ilse, Kegel, Borchers, Fischer (46. Mohamed), Franke

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Junias Gustav Borchers (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50