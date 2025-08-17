Signifikant unterlegen zeigte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II in der Partie gegen den SV Plötzkau 1921 vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Nolan Stöpel durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Tim Gelbke erzielt.

SG Sargstedt / Germania HBS II liegt 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Fischer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Hartmann (74. Schindler), Michl, Rheinschmitt (35. Kühnau), Abazid, Herbst (66. Albrecht), Natow (58. Roßmann), Camara, Hotopp (27. Henning), Holstein

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fütz, Fischer, Fricke, Meißner (46. Radicke), Wenzel (76. Häckert), Querfurt, Landgraf, Gelbke, Küstermann, Popp

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40