Deutlich unterlegen zeigte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II im Spiel gegen den SV Plötzkau 1921 am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (1:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Gelbke den Ball ins Netz.

42. Minute: SG Sargstedt / Germania HBS II mit 0:2 im Rückstand

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Fischer den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Abazid, Camara, Hotopp (27. Henning), Natow (58. Roßmann), Hartmann (74. Schindler), Rheinschmitt (35. Kühnau), Michl, Herbst (66. Albrecht), Holstein

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Gelbke, Fütz, Küstermann, Fischer, Querfurt, Meißner (46. Radicke), Landgraf, Popp, Wenzel (76. Häckert), Fricke

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40