Dem SV Merseburg 99 glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die SG Döllnitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 37 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor konnten die Merseburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ismail Alsaleh den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 74. Minute

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Alsaleh (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Daoud (76. Hoffmann), Ahmad (63. Idrizovic), Kersten (76. Meyer), Pietrzak, Alhussein Alramadan, Rabe (72. Reci), Bohm (72. Alsaleh), Herashchenko, Geisler

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara, Seifert, Voigt (63. Mehlhose), Harmatha, Schumacher (80. Mauder), Eckert, Bültermann, Querfeld, Trisch, Lizon

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37