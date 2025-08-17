Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Sonntag hat der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Dölau unterlag das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3).

Spieler Nummer 9 traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – 34. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

24 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 9 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Müller, Wendt (82. Alali), Rosenheinrich (26. Kappen), Silber, Preuß (64. Zeug), Neutag (10. Möhwald), Scharschuh, Ruppe (82. Forisch), Seidel

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein), Junghardt, Kaplanidis (42. Ecke), Nietschmann (46. Khalel), Junghahn

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35