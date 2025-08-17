Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Wernigerode/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 8:4 (4:2) getrennt.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

1:1 für JSG Wernigerode und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 18. Minute

Spielstand 1:1. Das JSGer Team konnte weiter vorlegen und erlangte einen Vorsprung. Clayton Stechhahn schoss und traf in der 20. Spielminute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Oscherslebener jedoch nicht unterkriegen. Franke schoss und traf in Spielminute 21 ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann schafften es die Oscherslebener, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Danial Mohamadi traf in Spielminute 62. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein schoss und traf in Minute 65 ein weiteres Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Welz den Ball über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Oscherslebener aber nicht mehr wettmachen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Deunert (62. Michaelis), C. Stechhahn (40. Asemerom), C. Stechhahn (23. Hahne), Schulz, Beck, Freystein, Buchold, Dübner (23. Turk), L. P. Koch, Wypior (23. T. N. Koch)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Borchers, Ilse, Franke, Fischer (46. Mohamed), Herbst, Welz, Mohamadi (66. Rengou), Kegel, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Neumann

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50