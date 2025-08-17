Einen 4:3 (3:2)-Heimerfolg gegen den Nienburg heimste die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode holt sich engen Triumph gegen Nienburg mit 4:3

Quedlinburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg am Sonntag 4:3 (3:2) getrennt.

In Minute 11 schoss Max Ziesing das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Marek Rosplesch der Torschütze (13.).

Minute 13: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode baut Führung auf 2:0 aus

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Es blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder zu entscheiden (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Nowak, Meyer (46. Zweckinger), Ziesing (85. Schiersch), Elsner, Beti, Gabriel, Jackisch (73. Hartrampf), Rosplesch (66. Brauns), Fischer (83. Beyer), Melms

Nienburg: Schumann – Schielke (60. Kinzelt), Rückriem, Ziebell, Stöhr, Lorenz, Kahlo (53. Kasties), Lindner (38. Haisch), Brett, Schneider, Rosenberger

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68