Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

In Minute 12 schoss Tim Lukas Eßbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hoang Nhat Phuc Nguyen der Torschütze (26.).

Unentschieden. Der Dessauer SV 97 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Nur vier Minuten später konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Sulaiman, Nguyen, Al Mahmoud, Khan, Porsch, Laubmeier, Kutscher, Hartwig, Schulze, Zakhel

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31