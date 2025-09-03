Kein Punktgewinn für VfB Ottersleben: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2). Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Assner der Torschütze (41.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Buschendorf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.+2). Der VfB Ottersleben sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Lieck (63. Hintze), Altenkirch, Bogunski, Krietsch, Raschauer (81. Niemann), Yunashev, Rüger, Kozloff, Lübke, Pitschmann (63. Beierke)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Gerlach, Kranz, Beyer (56. Johnson), Buschendorf, May (66. Hoffmann), Jakob, Plexnies (66. Sheviakov), Barth, Assner (56. Scharfe), Hättasch

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120