Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möser/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II. 43 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thon, Rudolf, Drobysh, Schilf (49. Schlaizer), Kliemann, Kersten (68. Rogge), Gonsior, Gerbig, Thiele, Spanka (78. Mäser)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Krühne-Ploetz, Ellebrecht, Lang (46. Truong), Ahmed (68. Thürnagel), Diener, Schütz, Chwoika, Berisha, Kreuter (46. Mohammed), Michalek (68. Althaus)

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43