Einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den Nienburg fuhr die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Max Ziesing traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Marek Rosplesch (13.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Die Partie blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Wayne Odhiambo Beti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Meyer (46. Zweckinger), Gabriel, Ziesing (85. Schiersch), Rosplesch (66. Brauns), Beti, Fischer (83. Beyer), Jackisch (73. Hartrampf), Elsner, Melms, Nowak

Nienburg: Schumann – Kahlo (53. Kasties), Lindner (38. Haisch), Rosenberger, Rückriem, Brett, Lorenz, Schielke (60. Kinzelt), Ziebell, Stöhr, Schneider

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68