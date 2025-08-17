Ein 5:5 (2:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:5 (2:2).

In Minute 15 schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Schönebecker legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lukas Helmel versenkte den Ball in Spielminute 40 zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 68. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von . So einfach ließen sich die Schönebecker aber nicht unterkriegen. Helmel schoss und traf in der 88. Spielminute zum dritten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Bereits fünf Minuten später konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alkhalaf, Thapa, Moukadamou, Fasou, Abdiwahaab, Elze, Zen Al Abeden, Richter, Aaraj

Union 1861 Schönebeck: – Böhm, Helmel, Tromski, Staufenbiel, Schulze, Wölfer, Meinecke, Boese, Schöne, Lohre

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36