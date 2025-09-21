Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Marian Pohle Hindermann und sein Team SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (2:1) wider.

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Leon Fischer der Torschütze.

Gleichstand. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann schafften es die Plötzkauer, die Dominanz der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder nochmal herauszufordern. Fischer traf in Spielminute 80 zum zweiten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:2 verließen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer (46. Beyer), Beti, Elsner, Meyer, Mahring, Pathak, Gabriel, Rosplesch, Hartrampf (46. Jackisch), Ziesing

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fütz, Fromme, Fricke, Meißner, Popp, Weise, Landgraf (63. Häckert), Gelbke, Fischer, Küstermann

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28