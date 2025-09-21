Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tony Rosenheinrich den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:0 vorne – 35. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Blautzik (86. Alali), Neutag (61. Forisch), Schröder, Rosenheinrich, Möhwald, Wendt (74. Wonnay), Preuß, Seidel (46. Scharschuh), Silber, Müller

Turbine Halle II: Nuding – Runge, Hohl (37. Neumann), Höppner, Völker, Förster, Heidelberger, Schneider, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Kerscher, Fox

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64