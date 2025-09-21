Ergebnis 5. Spieltag Knapper Sieg: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gewinnt 2:1 gegen Turbine Halle II
Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.
Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.
Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tony Rosenheinrich den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 5
Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:0 vorne – 35. Minute
Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II
Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Blautzik (86. Alali), Neutag (61. Forisch), Schröder, Rosenheinrich, Möhwald, Wendt (74. Wonnay), Preuß, Seidel (46. Scharschuh), Silber, Müller
Turbine Halle II: Nuding – Runge, Hohl (37. Neumann), Höppner, Völker, Förster, Heidelberger, Schneider, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Kerscher, Fox
Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64