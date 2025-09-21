Ergebnis 5. Spieltag JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) kassiert gegen SV Mertendorf deutliche 1:10-Schlappe
In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.
Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Lappen. Das Spiel endete 1:10 (1:3).
Tim Schumann (SV Mertendorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Luca Deckner (17.) erzielt wurde.
Minute 17 JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) gleichauf mit SV Mertendorf – 1:1
Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 5
Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Schumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.
Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf
JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ramo, Ahmetxhekaj, Ghriwati, A. Rashiti, Tobor, Ehsas (46. D. Rashiti), Deckner (39. Alabud), Alhammoud, Azab, Shoshaj
SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Weibezahl, Kuballa, Bakhet (33. Roßner), Kusch, Mehlig (46. Boltze), Schade, Schumann, Heidler, Seyfarth
Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20