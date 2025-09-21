Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der JSG Mittelelbe am Sonntag nicht, als sie sich vor 36 Fans mit 0:3 (0:2) gegen die SV Union Heyrothsberge verabschieden musste.

0:3 – JSG Mittelelbe verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Union Heyrothsberge

Burg/MTU. Vor 36 Zuschauern hat sich das Team von Christian Tuchen mit 0:3 (0:2) gegen Heyrothsberge geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Jannes Ziemann (33.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

JSG Mittelelbe liegt 0:2 zurück – Minute 33

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Dragos Ursu, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (61.). In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – B. Tuchen, Fraaß (30. Müller), Rudolph, Maltritz, P. Tuchen (46. Kunze), Hensel, Pasedag, Opitz (23. Bösner), L. Schmidt, Grunewald

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hanke (27. Hrachowitz), Ursu, Ziemann, Wehnert, Hobohm (27. Slodowski), Skrzypszok (46. Irps), Felter, Karmrodt, Montag, Kadriu

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36