Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Hagen Kitzmann am Ende der ersten Halbzeit, als Brendan Block für Aschersleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Ascherslebener konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg Kopf an Kopf mit SV Lok Aschersleben – 1:1 in Minute 57

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schmidt, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Ilsenburger zu entscheiden (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Riemenschneider, Schipp, Knochen (59. Strauchmann), R. F. Abel, Busch, F. C. Schmidt, Zelle (37. N. Schmidt), L. Abel (46. Ahrends), Munzke (75. Henk), Mai (39. Parete)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Böckler, Ivanchenko (40. Fricke), Göring, Breyer, Gurr, Miroshnichenko, Ivanchenko, Stopin, Block, Scherf

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45