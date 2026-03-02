Real Madrid ist in La Liga vom Erfolgskurs abbekommen. Wieder gibt es eine Niederlage gegen ein Mittelklasse-Team. Der FC Barcelona droht zu enteilen.

Madrid - Real Madrid hat den zweiten Rückschlag innerhalb kurzer Zeit im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft kassiert. Neun Tage nach dem 1:2 bei CA Osasuna verloren die Königlichen gegen den FC Getafe ebenso überraschend mit 0:1 (0:1).

Den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte in der hektischen Partie Martin Satriano (39.) mit einem Traumschuss von der Strafraumgrenze. Für das Team aus der Madrider Vorstadt war es der erste Sieg nach 18 Jahren bei Real Madrid. Nach der Niederlage liegt der Rekordmeister in der Tabelle zwölf Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona.

Auch ohne den am Knie verletzten Kylian Mbappé war Real die gesamte Spielzeit haushoch überlegen und hatte einen Ballbesitzanteil von bisweilen 80 Prozent. Dennoch gelang es den Gastgebern nicht, ihre Dominanz für Tore zu nutzen.

Real scheitert an Getafe-Torwart und der eigenen Unzulänglichkeit

Wenn sie in Schusspositionen kamen, stand zumeist Getafes überragender Torwart David Soria im Weg. In der ersten Halbzeit vereitelte er unter anderem die Chance von Vinicius Junior (13.) per Fuß. Nach der Pause setzte der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (77.) nach einer Ecke den Ball per Kopf knapp neben das Tor.

In der Nachspielzeit sah erst Madrids Franco Mastantuono wegen Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte (90.+5). Kurz darauf musste auch Getafes Adrian Liso mit Gelb-Rot wegen Ballwegschlagens vorzeitig vom Platz (90.+7).