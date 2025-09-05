Kantersieg für die SG Sargstedt / Germania HBS II: Am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SV Lok Aschersleben feiern. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Sargstedt/MTU. Im Spiel zwischen Sargstedt und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 7:1 (3:1)-Sieg für das Team aus Sargstedt.

Jannis Göring traf für den SV Lok Aschersleben e.V. in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Ascherslebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Marius Enge der Torschütze (16.).

SG Sargstedt / Germania HBS II Kopf an Kopf mit SV Lok Aschersleben – 1:1 in Minute 16

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Enge (Sargstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 7:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die SG Sargstedt / Germania HBS II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow, Kühnau (37. Holstein), Henning (41. Hartmann), Michl, Herbst (54. Kurzbach), Abazid (46. Schindler), Albrecht, Hotopp, Richter (71. Roßmann), Enge

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Ivanchenko (21. Thon), Göring, Stemmler (33. Fricke), Gurr (27. Schimpff), Stopin, Miroshnichenko, Block, Breyer, Ivanchenko

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36