In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt und ging 0:6 (0:4) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Die 20 Beobachter auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 0:6 (0:4) einstecken musste.

Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Mathuk Panchol Abraham Maketh (29.) erzielt wurde.

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – Minute 29

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Fischer traf in Minute 39, Noah Maximilian Jülich in Minute 43 und Yannick Okunowski in Minute 70. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

33 Minuten nach der Pause konnte Abdulla Amin Mohamed (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 6:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Block, Breyer, Miroshnichenko, Lehmann (18. Stemmler), Stopin, Fricke, Ivanchenko

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Kegel, Herbst (66. Rengou), Abraham Maketh (46. Franke), Ilse (66. Mohamed), Jülich (46. Eckert), Fischer, Wolff (46. Mohr), Okunowski

Tore: 0:1 Maddox Liam Kegel (17.), 0:2 Mathuk Panchol Abraham Maketh (29.), 0:3 Clemens Fischer (39.), 0:4 Noah Maximilian Jülich (43.), 0:5 Yannick Okunowski (70.), 0:6 Abdulla Amin Mohamed (78.); Schiedsrichter: Felix Müller (Aschersleben); Zuschauer: 20