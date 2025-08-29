Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Dessauer SV 97 und NSG Gräfenhainichen ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Schindler (NSG Gräfenhainichen) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel Dessauer SV 97 gegen NSG Gräfenhainichen – Minute 65

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Spieler Nummer 3 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (65.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Brückner, Kienitz, Jaschinski (46. Zimmermann), Grimm (46. Hannusch), Brückner (78. Hiller), Marquardt (46. Schindler), Effenberger, Stockmann, Vetter (46. Lüdtke)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35