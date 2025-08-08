Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 106 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Zerbst/anhalt/MTU. Die 106 Besucher des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zerbster besiegten das Team aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Toni Luis Albrecht für Zerbst traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zerbster legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Louis Schöne der Torschütze (21.).

TSV Rot-Weiß Zerbst führt mit 2:0 – Minute 21

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Zerbster brach nicht ab. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Wünsche den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Dessau erlangte (87.). Die Zerbster sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Geilich, Teucherdt, Friedrich (63. Syring), Abdulrahman (73. Willno), Krüger, Schöne, Becker, Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Hahn (26. Kanitz)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Andersch (59. Wünsche), Wolter, Bauermeister (59. Matthey), Simon, Pfeiffer, Bahn, Lautenschläger (59. Kirsch), Thiele (80. Rintelmann), Lauenroth, Wille

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106