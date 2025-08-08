Die JSG Lutherkicker errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 haben sich am Freitag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sajjad Gholami für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Jeremy Gabe Noth der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Caleb Marcellus Dorn, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der JSGer zu entscheiden (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Schmidt (67. Jentzsch), Zager (75. Hassani), Kießling, Sommer, Mateus, Dorn, Wagner, Rath, Gholami, Müller (46. Sprenger)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Lauenroth, Bahn (46. Wünsche), Pfeiffer (46. Matthey), Rintelmann, Tanz, Rettig, Wolter, Zuchowski, Noth, Wille (76. Kirsch)

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20