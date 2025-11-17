Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Heimverein Dessauer SV 97 gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee am Samstag 4:4 (1:3) getrennt.

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Elias Kern (24.) erzielt wurde.

Minute 24: Dessauer SV 97 0:2 im Hintertreffen

Dann konnte Waldersee/Mildensee einen weiteren Erfolg erzielen. Etienne Presche versenkte den Ball in der 41. Minute. Der Dessauer SV 97 e.V. war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). 3:3. Die Dessauer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Kern versenkte den Ball in Spielminute 90 noch einmal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Eßbach den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Meiling, Richter (46. Klausner), Gladosch, Rücker, Presche (81. Schmidt), Rintelmann (46. Appelt), Wille (26. Benedix), Noth, Wünsche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22