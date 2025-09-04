Sinner ist bei den US Open auch für die Nummer zehn der Welt deutlich zu stark. Im Halbfinale soll auch der Bezwinger von Zverev kein Stolperstein sein. Schafft er etwas, was zuletzt Federer gelang?

New York - Titelverteidiger Jannik Sinner steht dank des nächsten dominanten Auftritts bei den US Open im Halbfinale. Der Weltranglisten-Erste fertigte seinen italienischen Landsmann Lorenzo Musetti ab und gewann erneut deutlich mit 6:1, 6:4, 6:2. „Es bedeutet mir viel. Es war eine großartige, solide Leistung“, sagte Sinner um kurz vor Mitternacht in New York.

Von Beginn an hatte der 24 Jahre alte Sinner im ersten italienischen Viertelfinalduell der Grand-Slam-Geschichte seinen ein Jahr jüngeren Landsmann beherrscht. In nur zwei Stunden Spielzeit konnte ihn auch die Nummer zehn der Tennis-Weltrangliste nicht annähernd gefährden.

Sinner zeigte eine konzentrierte Leistung gegen seinen Davis-Cup-Kollegen und gab nicht einmal seinen Aufschlag ab. Nach den Titeln bei den Australian Open und in Wimbledon sowie dem dramatisch verpassten Triumph bei den French Open fehlt im jetzt nur noch ein Sieg zum erneuten Erreichen des Endspiels bei den US Open.

Sinner kann auf Federer folgen

Sinner könnte als Erster seit dem Schweizer Roger Federer und dessen Siegesserie zwischen 2004 und 2008 seinen Titel in New York verteidigen.

Im Halbfinale am Freitag trifft Sinner als klarer Favorit auf den kanadischen Überraschungs-Halbfinalisten Felix Auger-Aliassime, der in der dritten Runde die Titel-Hoffnungen von Alexander Zverev beendet hatte. Im zweiten Vorschlussrundenduell treffen der spanische Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz und der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien aufeinander.