Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Neo Justin Schürmann für Halberstadt traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maurice Tobias Schulze den Ball ins Netz (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1. FC Lok Stendal Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 14

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Maximilian Ucke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halberstadt sicherte (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Stoll, Schulze, Lagemann (46. Braunschweig), Lauck, Vinzelberg (83. Lohmann), Meinelt, Mohamed (66. Paschke), Wolff (77. Bordizhenko), Völzke (46. Korbani)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Schürmann, Simon, Knoche, Stender (82. Leube), Behrens (69. Dobritz), Lancine (82. Schneider), Stemmler (69. Naujoks), Ucke, Leopold, Schrader (56. Roßberg)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41