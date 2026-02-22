Deutlich unterlegen zeigte sich der Dessauer SV 97 in der Auseinandersetzung gegen die SG 1948 Reppichau vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Zuschauer auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) einstecken musste.

Schon kurz nach Spielstart schoss Julian Stock das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Stock (20.) erzielt wurde.

Dessauer SV 97 sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Bereits eine Spielminute darauf konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Ehrenberg, Gassner, Hamann (25. Bachmann), Pelz, Wartemann, Stock (46. Marx), Storm, Wollmerstädt (78. Künkler)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12