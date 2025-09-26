Eine Niederlage für die NSG Waldersee/Mildensee besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg am Freitag 1:2 (0:1) getrennt.

Yannis Noah Scheller (Nachwuchs FC Landsberg) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Elias Kern erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel NSG Waldersee/Mildensee gegen Nachwuchs FC Landsberg – 61. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Max Hellie, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rücker (46. Rintelmann), Wünsche, Rudolph (46. Appelt), Wille, Kern, Meiling (59. Schmidt), Presche, Klausner (46. Richter), Noth, Kuster (59. Rettig)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Koch (78. Schmidt), Scheller, Lorenz, Gauck (12. Hellie), Schneider, Weygant, Ludwig, Perll

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80