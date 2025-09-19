Für die SG 1948 Reppichau endete der 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:0).

Osternienburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Reppichauer Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der JSG Lutherkicker verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Phillipp Maximilian Storm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Elias Sprenger erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Maddox Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus JSG sicherte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Bachmann, Müller (46. Marx), Gastberg, Ehrenberg, Storm, Stock, Gassner, Pelz, Wartemann (46. Hamann)

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Henze, Jentzsch, Dorn, Kautzsch, Müller (90. Polley), Giersch (75. Haberzeth), Sprenger, Mateus, Müller (46. Hassani), Mrasek (85. Hackl)

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35