Die JSG Lutherkicker errang am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die JSGer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu bescheren (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Mateus, Trenkhorst (46. Schneegaß), Mrasek, Zager, Dorn, Kautzsch, Jentzsch, Grabo, Zwarg, Henze (44. Jenzsch)

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15