Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 heimste die JSG Lutherkicker am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Sajjad Gholami für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

JSG Lutherkicker Kopf an Kopf mit NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1 in Minute 32

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte jetzt einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Bereits drei Spielminuten später konnte Caleb Marcellus Dorn (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Kießling, Mateus, Schmidt (67. Jentzsch), Zager (75. Hassani), Rath, Sommer, Gholami, Wagner, Dorn, Müller (46. Sprenger)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Rettig, Lauenroth, Wille (76. Kirsch), Noth, Tanz, Zuchowski, Wolter, Bahn (46. Wünsche), Pfeiffer (46. Matthey), Rintelmann

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20