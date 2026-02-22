Eine herbe Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur eine Spielminute darauf konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Stock (46. Marx), Storm, Pelz, Wartemann, Gassner, Hamann (25. Bachmann), Wollmerstädt (78. Künkler), Ehrenberg

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12