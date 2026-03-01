Ergebnis 9. Spieltag JSG Lutherkicker erkämpft knappen 2:1-Sieg gegen Dessauer SV 97
Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Dessauer SV 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.
Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).
Caleb Marcellus Dorn (JSG Lutherkicker) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 3 erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 9
Minute 54 JSG Lutherkicker auf Augenhöhe mit Dessauer SV 97 – 1:1
In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.
Am Ende der Partie sollte es der JSG Lutherkicker noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Zager den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus JSG sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97
JSG Lutherkicker: Ritter – Dorn, Zwarg, Henze (44. Jenzsch), Mateus, Grabo, Mrasek, Trenkhorst (46. Schneegaß), Zager, Kautzsch, Jentzsch
Dessauer SV 97: – Grünthal
Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15