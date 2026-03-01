Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Dessauer SV 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Caleb Marcellus Dorn (JSG Lutherkicker) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 3 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Minute 54 JSG Lutherkicker auf Augenhöhe mit Dessauer SV 97 – 1:1

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es der JSG Lutherkicker noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Zager den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus JSG sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Dorn, Zwarg, Henze (44. Jenzsch), Mateus, Grabo, Mrasek, Trenkhorst (46. Schneegaß), Zager, Kautzsch, Jentzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15