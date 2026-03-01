Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen vor 45 Zuschauern gegen die SV Fortuna Magdeburg mit einem souveränen 7:1 (2:0) durch.

Sangerhausen/MTU. 7:1 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Magdeburg untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Ben Grenzebach der Torschütze (44.).

Minute 44: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Klein. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es lief nicht gut für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Noah Gabriel Schoder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (87.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Ruppe (70. Nicolai), Bühling, Buchhorn, Bärwolf, Lange, Ehrich, Schremmer (70. Schoder), Grenzebach, Halle (73. Zarkua)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Starikovskiy, Kirchhoff, Tapsoba (55. Anwaar), Telch, Shaqiri, Rößner, Prause, Meister, Czerwenka, Lenze

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45