Zerbst/anhalt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 106 Besuchern des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 geboten. Die Zerbster waren den Gästen aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Toni Luis Albrecht für Zerbst traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Louis Schöne den Ball ins Netz (21.).

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte dreimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Lukas Wünsche, den Ball ins Netz zu befördern und den Dessauern noch ein Tor zu bescheren (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn (26. Kanitz), Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Teucherdt, Becker, Schöne, Abdulrahman (73. Willno), Krüger, Schmitz, Geilich, Friedrich (63. Syring)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Bahn, Lauenroth, Pfeiffer, Simon, Thiele (80. Rintelmann), Wolter, Lautenschläger (59. Kirsch), Bauermeister (59. Matthey), Wille, Andersch (59. Wünsche)

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106