Dem SV Blau-Rot Pratau U19 glückte es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 66 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jeremy Gabe Noth für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte einmal Gelb (39.). Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 13 den Ball ins Netz.

57. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 auf Augenhöhe mit NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Geißler (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Die Wittenberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Röthing (46. Pötzsch), Viola, Kruse, Geißler, Al Falougi, Bullert (25. Kobsa), Kühnl, Bilke (31. Alnazzal), Carius, Richter

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Noth (36. Wünsche), Lauenroth, Wille, Lautenschläger, Zuchowski, Bahn, Rettig (62. Rintelmann), Tanz, Benedix, Wolter

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66