Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 heimste die JSG Lutherkicker am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Sajjad Gholami das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Die Partie blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Caleb Marcellus Dorn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Rath, Dorn, Mateus, Schmidt (67. Jentzsch), Zager (75. Hassani), Gholami, Kießling, Wagner, Sommer, Müller (46. Sprenger)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Lauenroth, Wolter, Tanz, Wille (76. Kirsch), Pfeiffer (46. Matthey), Bahn (46. Wünsche), Zuchowski, Noth, Rintelmann, Rettig

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20