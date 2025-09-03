Ein 4:4 (1:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Aken/MTU. Die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 haben sich am Mittwoch in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (1:3).

Nach nur zwölf Minuten schoss Tim Lukas Eßbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

Minute 26 SG Aken/Paschl. gleichauf mit Dessauer SV 97 – 1:1

1:1. Der Dessauer SV 97 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Bereits vier Minuten später konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Akener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Nguyen, Al Mahmoud, Kutscher, Laubmeier, Sulaiman, Khan, Schulze, Hartwig, Porsch, Zakhel

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31