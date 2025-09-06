Die NSG Gräfenhainichen errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Fußballfans einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Gräfenhainichen/MTU. Die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Elias Alexander Brückner für Gräfenhainichen traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Pause konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Mit 5:2 gingen die Gräfenhainicher als Sieger vom Platz. Die NSG Gräfenhainichen hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, Schindler, Jaschinski (76. Zimmermann), E. A. Brückner, Effenberger (46. Hannusch), Stockmann, Plonski, Vetter (46. Thomae), Gebele (46. Kluger), Störer (46. Grimm)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Kietz, Kozlowski, Seidel, Brand, Loschwitz, Hartung (41. Toldea), Marku, Schröter, Giss

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50