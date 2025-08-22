Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 26 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Klausner, Rintelmann, Appelt, Wünsche, Rudolph (39. Rücker), Noth, Richter (88. Rettig), Kern (59. Schmidt), Meiling

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Stockmann, Plonski, Brückner (38. Störer), Hannusch (33. Effenberger), Vetter (46. Berger), Marquardt (46. Thomae), Schindler, Gebele, Brückner, Jaschinski (84. Schmidt)

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26