Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:9 (1:3) verließ die SG 1948 Reppichau an diesem Wochenende den Sportplatz 2 Reppichau in Osternienburg. Der TSV Rot-Weiß Zerbst fuhr siegreich nach Hause.

Osternienburg/MTU. Die 39 Zuschauer auf dem Sportplatz 2 Reppichau haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG 1948 Reppichau ein ernüchterndes 1:9 (1:3) hinnehmen musste.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Die Zerbster konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tim Wollmerstädt der Torschütze (7.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG 1948 Reppichau gegen TSV Rot-Weiß Zerbst – Minute 7

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SG 1948 Reppichau kassierte einmal Gelb. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:9 ausbaute (70.). Damit war der Triumph der Zerbster entschieden. Die Reppichauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Hirschmann, Gassner, Wollmerstädt, Stock, Ehrenberg, De Wispelaere (46. Reuter), Wartemann (53. Müller), Storm, (46. Raeck), Pelz

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Geilich (40. Becker), Friedrich, Krüger (71. Henning), Nehring, Hahn, Albrecht, Schmitz (25. Syring), Hanuszkiewicz, Pötzschke

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39