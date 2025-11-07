Nach mehr als drei Jahrzehnten gelingt Pisa der erste Sieg in der Serie A – dank des Kopfballtores eines Deutschen.

Pisa - Dank des Treffers des deutschen Mittelfeldspielers Idrissa Touré hat der SC Pisa nach 34 Jahren wieder einen Sieg in der Serie A bejubeln dürfen. Der Aufsteiger bezwang US Cremonese am elften Spieltag mit 1:0 (0:0) und verbuchte damit den ersten Erfolg nach der Rückkehr in Italiens Fußball-Oberhaus. Zuletzt hatte Pisa im Mai 1991 einen Erstliga-Sieg einfahren können, damals gelang ein 1:0 gegen Bari. Danach spielte Pisa mehr als drei Jahrzehnte nicht mehr in der Serie A, ehe im Sommer der Wiederaufstieg gelang.

Gegen Cremonese begann Pisa gut, musste dann aber lange bangen. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte der in Berlin geborene Touré (27), der früher für Werder Bremen spielte, per Kopf das Tor des Tages.