Seit mehr als 100 Jahren hat die Nationalmannschaft nicht mehr vier Spiele nacheinander verloren. Kann Bundestrainer Nagelsmann eine solche Negativserie gegen Nordirland verhindern?

Köln - Mit einem Sieg gegen Nordirland will Bundestrainer Julian Nagelsmann die Zweifel nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation vertreiben. Eine erneute Enttäuschung am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln hätte für die Fußball-Nationalmannschaft sogar historische Dimensionen.

Seit mehr als 100 Jahren hat eine DFB-Elf nicht mehr vier Spiele nacheinander verloren. Letztmals gab es eine solche Negativserie 1913, als sogar sieben Partien verloren gingen. Zuvor hatte Deutschland gleich die ersten vier Länderspiele der DFB-Historie in den Jahren 1908 und 1909 verloren, bevor mit einem 3:3 in Ungarn immerhin das erste Remis gelang.

Nagelsmann wäre sogar der erste DFB-Coach mit einer solchen Niederlagen-Bilanz. Bevor 1926 Otto Nerz zum Reichstrainer ernannt wurde, gab es keinen verantwortlichen Übungsleiter für die Nationalmannschaft im heutigen Sinne.

Flick musste gehen

Fünf Spiele ohne Sieg gab es häufiger in der Länderspiel-Geschichte, zuletzt zwischen März und September 2023 unter Hansi Flick als Bundestrainer. Nach den Partien gegen Belgien (2:3), die Ukraine (3:3), Polen (0:1), Kolumbien (0:2) und Japan (1:4) musste Nagelsmanns Vorgänger nach 25 Länderspielen gehen.

Gegen Nordirland feiert Nagelsmann dieses kleine silberne Dienst-Jubiläum als DFB-Chefcoach. Auch er hat zuvor vier Spiele nicht gewonnen. Dem dramatischen 3:3 gegen Italien im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League im März folgten das 1:2 gegen Portugal und ein 0:2 gegen Frankreich im Final Four des UEFA-Wettbewerbs im Juni und nun das 0:2 in der Slowakei zum Auftakt der Ausscheidungsrunde für die WM 2026.

Nagelsmann hatte in diesem Jahr eine Erfolgsserie starten wollen, um seinem Team für den angestrebten WM-Titelgewinn 2026 das Selbstverständnis eines Siegerteams zu vermitteln - als Vorbilder galten dafür Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien.

Mehr als drei Siege in Serie gab es unter dem 38-Jährigen noch nicht - zuletzt gelang dies im vergangenen Herbst in der Gruppenphase der Nations League mit Erfolgen gegen Bosnien-Herzegowina (2:1/7:0) und die Niederlande (1:0).