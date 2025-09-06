Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Neo Justin Schürmann für Halberstadt traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Maurice Tobias Schulze (14.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und VfB Germania Halberstadt – Minute 14

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Maximilian Ucke, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff (77. Bordizhenko), Lauck, Vinzelberg (83. Lohmann), Lagemann (46. Braunschweig), Ziekau, Mohamed (66. Paschke), Völzke (46. Korbani), Stoll, Meinelt, Schulze

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stender (82. Leube), Schrader (56. Roßberg), Simon, Schürmann, Leopold, Lancine (82. Schneider), Ucke, Knoche, Behrens (69. Dobritz), Stemmler (69. Naujoks)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41