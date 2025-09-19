Für die SG 1948 Reppichau endete der 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:0).

Osternienburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Reppichauer Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen die JSG Lutherkicker verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Phillipp Maximilian Storm für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Reppichauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Elias Sprenger der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

1:1 für SG 1948 Reppichau und JSG Lutherkicker – Minute 69

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Maddox Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus JSG sicherte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gastberg, Bachmann, Pelz, Storm, Gassner, Müller (46. Marx), Ehrenberg, Stock, Wartemann (46. Hamann)

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mateus, Mrasek (85. Hackl), Jentzsch, Sprenger, Müller (90. Polley), Müller (46. Hassani), Giersch (75. Haberzeth), Henze, Kautzsch, Dorn

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35