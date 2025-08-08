Der SV Blau-Rot Pratau U19 errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Pratau und Dessau am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Gleich nach Spielstart schoss Jeremy Gabe Noth das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 13 den Ball ins Netz.

57. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 gleichauf mit NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Geißler den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Wittenberger gesichert. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Geißler, Röthing (46. Pötzsch), Richter, Kühnl, Bullert (25. Kobsa), Carius, Kruse, Bilke (31. Alnazzal), Al Falougi, Viola

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Bahn, Wille, Noth (36. Wünsche), Zuchowski, Wolter, Lautenschläger, Lauenroth, Rettig (62. Rintelmann), Tanz, Benedix

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66