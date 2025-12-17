Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem TSV Rot-Weiß Zerbst ein 3:2 (1:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Pepe Böhme den Ball ins Netz (24.).

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Schon zwei Minuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zerbster Elf erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz (39. Henning), Geilich, Hänsel (39. Albrecht), Pötzschke, Hahn, Schmitz (24. Abdulrahman), Friedrich (31. Becker), Nehring

SG 1948 Reppichau: Storm – Stock, Böhme, Gassner, Wollmerstädt, Pelz, Bachmann, De Wispelaere, Ehrenberg

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150