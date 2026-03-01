Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Mertendorf an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Spieler Nummer 7 traf für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Naumburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Spieler Nummer 9 erzielt.

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 20 (Naumburg) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Naumburger als Sieger vom Platz. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Schmidt, Jurke, Schumann (77. Stolze), Boltze (46. Bakhet), Weibezahl (39. Below), Kusch, Mehlig, Seyfarth, Roßner (77. Heidler), Pöhlandt

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40