Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überlegenen 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. 9:1 (2:0) in Zeitz: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gegner aus Langendorf/Zorbau untergebracht.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

36. Minute: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:1 zu festigen (90.). Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel, Reiche, Medovkin (58. Pfützner), Eckardt (46. Müller), Rothe, Kämpfe, Schubert (46. Flesch), Thäle, Felgenträger (69. Ivanovski), Rolke

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Ostermann, Vorwerk, Panser, Linke, Gontscharow (85. Richter), Keil, Petersen (34. Pydde), Rößler, Konietzka (79. Sittner), Heil

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33