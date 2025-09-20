Einen 5:4 (2:4)-Heimerfolg gegen den SV Großgräfendorf heimste der 1. FC Zeitz am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

1:1. Die Lauchstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jonas Henze versenkte den Ball in Minute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Es wollte den Großgräfendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julius Christopher Rolke versenkte den Ball in Minute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Zeitzer Team den Sieg zu verschaffen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller, Kämpfe, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Rolke, Thäle (30. Flesch), Rothe, Brausch (24. Eckardt), Felgenträger, Medovkin, Rieger

SV Großgräfendorf: Deubel – Ernst, Uhlmann (57. Wolf), Tietze, Meyer (30. Goldschmidt), Hofmann, Geier, Werner, Bunzel (84. Lautenschläger), Henze, Weniger

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35